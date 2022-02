Le Chef du gouvernement a présidé, ce vendredi 18 février, les travaux du comité de pilotage pour la mise en œuvre du chantier de la protection sociale.

Aziz Akhannouch a présidé, ce vendredi à Rabat, les travaux du comité de pilotage pour la mise en œuvre du chantier de la protection sociale, auxquels ont pris part plusieurs ministres et responsables de divers établissements concernés.

La réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du chantier de la protection sociale et de l’examen de l’état d’avancement de ses travaux, particulièrement dans sa composante relative à la généralisation de la couverture médicale, indique un communiqué des services du Chef du gouvernement.

Dans une allocution, le chef de l’Exécutif a rappelé les instructions royales contenues dans le discours de l’ouverture de l’année législative en octobre 2020, dans le quel le souverain avait appelé à la généralisation de la couverture médicale à l’ensemble des Marocains, d’ici la fin de l’année 2022.

Le Chef du gouvernement a donné ses orientations aux membres de son équipe, ainsi qu’au directeur général de la CNSS, en vue d’entreprendre des campagnes de communication et de sensibilisation. L’objectif est d’accélérer l’adhésion des citoyens à ce chantier et garantir de leur accès au droit à la santé.

Aziz Akhannouch a également salué le travail accompli jusqu’à présent, le gouvernement ayant veillé à accélérer le parachèvement de l’arsenal juridique pour la mise en œuvre du chantier royal relatif à la protection sociale. Il a notamment fait état de l’adoption de 14 décrets, ce qui a donné la possibilité à 11 millions de travailleurs non-salariés et leurs ayants droit, de bénéficier de la couverture médicale.

Ces derniers bénéficieront ainsi de l’assurance maladie obligatoire couvrant les frais de consultation médicale, de médication, d’hospitalisation et de soins.

Les « dernières touches sont actuellement apportées à quatre nouveaux décrets qui concerneront notamment les artistes, les journalistes et les personnes actives dans les secteurs du transport et du tourisme », souligne-t-on dans le même communiqué.

Cette réunion est la deuxième du genre du comité de pilotage pour la mise en œuvre du chantier de la protection sociale.

Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des finances, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, Fouzi Lekjaâ, ministre délégué chargé du Budget et Hassan Boubrikainsi, directeur général de la CNSS, ont pris part à la réunion.