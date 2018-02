Le PPS élira ses futurs dirigeants en mai prochain

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) tiendra son 10ème congrès national du 11 au 13 mai prochain, a annoncé , le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdellah, s'exprimant samedi à Rabta lors de la 10-ème session du comité central de cette formation politique.

La tenue de cette dixième session du comité central du parti, a souligné M. Benabdellah, porte essentiellement sur la ratification des documents qui constitueront la plateforme du 10ème congrès national du parti prévu du 11 au 13 mai prochain, notamment les documents politiques, l'ordre du jour, le statut du parti outre les autres dispositions logistiques et organisationnelles.

Appelant à s'investir davantage pour réaliser l'unité du parti et de ses rangs, notamment dans la perspective de la tenue prochaine du congrès national qui désignera les futurs dirigeants qui conduiront le PPS durant les 4 années à venir, Benabdellah a souligné que le parti contribue à la dynamique qui marque l'échiquier marocain en présentant ses perceptions liées au développement au niveau national.

«Les partis et les différentes institutions constitutionnelles sont les plus habilités à porter le projet de réforme, mettant en avant l'importance de présenter un exposé politique clair et de s'impliquer dans les réformes socio-économiques, tout en renforçant la cohésion entre l'ensemble des composantes de l'actuelle majorité », a relevé M. Benabdellah.

Il a, ainsi, émis le souhait que le congrès national soit une occasion pour hisser le rôle du parti, notant que le PPS poursuivra son action afin de réussir ce rendez-vous qui sera tenu sous le thème "nouveau souffle démocratique".

Avec MAP