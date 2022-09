Le ministre espagnol des Affaires étrangères a reçu mercredi le président de Sebta pour discuter de l’ouverture de la douane commerciale avec le Maroc. Ce dernier a estimé jeudi que cela supposait également une « reconnaissance de la frontière » entre les deux pays.

Sauf « événements imprévus » en janvier prochain, le bureau de douane commerciale sera mis en place à la frontière de Tarajal, a confirmé ce jeudi le président de Sebta, Juan Vivas, lors d’une session en plénière à l’Assemblée de cette ville.

Cette intervention intervient près d’une semaine après l’annonce faite à New York par Nasser Bourita et José Manuel Albares, fixant la date de l’ouverture des douanes commerciales avec Sebta et Melilla à janvier 2023. Pour « aborder les diverses questions » liées à cette réouverture, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération a reçu mercredi, à Madrid, Juan Vivas.

De retour à Sebta, ce dernier a été questionné par le parti Mouvement pour la dignité et la citoyenneté (MDyC, opposition) sur les mesures prises par le gouvernement espagnol concernant cette » question importante », rapporte le journal local El Faro de Ceuta.

« C’est une étape historique pour Sebta, nous n’avons jamais eu de douane commerciale », contrairement à Melilla, a souligné ce matin Juan Vivas, estimant que cette ouverture aura une « importance en termes de normalisation du fonctionnement de la frontière, tant dans le trafic des marchandises que des personnes ».

Cette ouverture suppose également, selon lui, « une reconnaissance de la frontière » de la part du Maroc et une « avancée très significative en termes de sa normalisation ».

Le président de la Sebta a indiqué aussi qu’il envisageait de préciser avec la Direction espagnole générale des douanes les modalités « d’aménagement ordonné et progressif » qui marquera l’ouverture de la nouvelle infrastructure, ainsi que le type de marchandises qui pourront transiter entre la ville espagnole et le Maroc.

La douane commerciale « ne sera jamais un alibi pour revenir au portage irrégulier des marchandises, ce serait une énorme erreur », a-t-il encore ajouté.

Réunis le 21 septembre dernier à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, José Manuel Albares et son homologue marocain, Nasser Bourita ont « convenu d’œuvrer pour que le passage ordonné et progressif des marchandises aux postes de douane terrestres commence en janvier ».

Les points de passage de marchandises avec Sebta avait été fermé par le Maroc en octobre 2019. Pour remédier à la fin de la contrebande, une nouvelle zone d’activités économiques (ZAE) a été inaugurée en février dernier à Fnideq.