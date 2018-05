PJD: El Othmani écarte les femmes pro-Benkirane

Jamila El Moussali, secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale,a été élue, samedi 5 mai, à la tête de l’organisation féminine du PJD. Une élection très controversée à cause de la procédure de sélection des candidates à cette position.

Avec cette élection, le secrétaire général du PJD, El Othmani affirme son contrôle des rouages du parti. Le chef du gouvernement a écarté Bassima Hakkaoui ainsi que toutes les femmes pro-Benkirane de la présidence de l’organisation des femmes du parti, cite le quotidien Assabah dans son édition du lundi 7 mai. Les deux concurrentes de Jamila El Mousalli étant désignées vice-présidentes.

Le quotidien explique que les trois candidates à cette élection ont été choisies par le secrétariat général du parti, une procédure qui ne laissait pas une grande marge aux membres de l’organisation pour choisir leur présidente. D’après la même source, cette désignation a pour but d’écarter certaines voix très critiques et des proches de Benkirane tels que Amina Mae El Ainine et Bouthaina Karaoui.

Dans son édition du lundi 7 mai, le quotidien Al Ahdath décrit quant à lui cette élection comme une façon pour El Othmani et son clan de « répliquer à la présence de nombreux pro-Benkirane au sein de la jeunesse du parti ». Pour rappel, un proche de Abdelilah Benkirane, avait été élu à la tête de l’organisation de la jeunesse du parti lors de son congrès organisé du 2 au 4 janvier à Bouznika.

Jamila El Moussali a obtenu 109 votes devançant ainsi Meriem Boujemaa qui a obtenu 27 votes et Saada Boussif qui a obtenu à son tour 25 votes.