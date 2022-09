Critiqué pour son « silence » par l’opposition et une partie de l’opinion publique, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a profité de l’Université d’été de la jeunesse de son parti pour faire une sortie médiatique et tacler ses prédécesseurs. Algérie, Tunisie, PJD… Voici l’essentiel de son discours prononcé vendredi soir devant la jeunesse Rniste.

« Je sais que vous ne m’avez pas beaucoup vu cette année en politique. Et plusieurs d’entre vous se demandent pourquoi le président du parti n’a pas beaucoup parlé », a déclaré d’emblée Aziz Akhannouch, vendredi soir à Agadir, devant la jeunesse du Rassemblement national des indépendants (RNI), qui inaugurait la 4e édition de l’université d’été de sa jeunesse.

« La vérité, je comprends la soif des gens qui veulent nous entendre et échanger avec nous. Je sais que vous avez été patients. Dix ans d’obstruction au développement, ce n’est pas facile », a lancé ensuite le Chef du gouvernement, faisant référence aux différents gouvernement conduits par le Parti de la justice et du développement (PJD), dans lesquels lui-même était ministre.

Et de persister: « C’est pour ça que nous n’avons pas retardé la roue du développement, même si nous avons fait face à plusieurs crises mondiales ».

« Certains nous disent que nous n’avons pas eu de chance parce que nous sommes arrivés (ndlr, au gouvernement) dans un contexte difficile. Je leur dis que les Marocains nous ont fait confiance parce que justement ils ont vu que les temps sont durs », a poursuivi le patron du RNI, devant près de 5.000 partisans.

« Les Tunisiens sont nos frères »

Aziz Akhannouch avait aussi un message pour la Tunisie et les Tunisiens. « Les Marocains respectent les pays amis qui sont aux côtés du Maroc et qui soutiennent la cause nationale juste. Nous n’acceptons pas les doubles discours », a -t-il estimé.

Lire aussi. Vidéo. Comment Chakib Benmoussa compte changer l’école marocaine

« Les Tunisiens sont nos amis et frères. Ceux qui sont ici sont dans leur pays et plusieurs Marocains vivent en Tunisie. J’espère que leur pays gardera son indépendance », a-t-il souligné.

Le Chef du gouvernement a également réagi aux incidents survenus dans la soirée du 8 septembre à Sig, en Algérie, après la finale de la Coupe arabe U17, remportée par les Fennecs face aux Lionceaux aux tirs au but (4-2, 1-1). Dans un communiqué publié le lendemain, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait « condamné fermement les incidents brutaux et barbares dont ont été victimes les joueurs de l’équipe nationale du Maroc de la part les joueurs de l’équipe algérienne et les supporters qui ont envahi le terrain ».

La FRMF s’est aussi dite « étonnée de l’absence totale de sécurité », déplorant « l’absence des principes de fair-play ».

Dans son discours, le chef du gouvernement a exprimé « la solidarité totale » du gouvernement avec les jouerus de l’équipe nationale U17, indiquant que le gouvernement « suit de près les conditions de leur retour et leur état de santé »

Lire aussi. Protection sociale: Aziz Akhannouch appelle à la mobilisation générale

Lors de cette sortie médiatique, Aziz Akhannouch a par ailleurs consacré une grande partie au « renforcement des piliers de l’État social ». Il a aussi félicité les ministres de son gouvernement pour « le travail qu’ils ont accompli en moins d’un an », notamment Chakib Benmoussa et Khalid Ait Taleb.

Il a aussi assuré que le programme électoral de son parti sera « réalisé en entier », assurant, entre autres, que son gouvernement « fait tout pour atteindre le 1 million de nouveaux emplois promis lors des élections »;

L’université d’été de la jeunesse du RNI sera clôturée ce samedi 10 septembre, après la tenue d’une série d’ateliers thématiques où plusieurs ministres participent.