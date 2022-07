Le Maroc a porté plainte contre un journaliste espagnol qui dit avoir été la cible de l’espionnage de Rabat, annonce ce lundi l’AFP citant une source judiciaire.

Cette plainte du Maroc contre Ignacio Cembrero a été jugée recevable par un tribunal madrilène, a indiqué à l’AFP un porte-parole des autorités judiciaires régionales.

Dans sa plainte, que l’AFP a pu consulter, le Maroc exige que ce spécialiste des relations entre l’Espagne et le Maroc, travaillant pour le média en ligne El Confidencial, soit condamné par la justice à revenir sur ses accusations et à rembourser aux autorités marocaines leurs frais de justice.

« Le Royaume du Maroc n’est pas responsable de l’espionnage d’Ignacio Cembrero ou d’un autre citoyen » et ne « possède pas le programme Pegasus », affirme l’avocat du Maroc.

#Morocco is taking me to court for accusing it of spying with #Pegasus. In the last 24 hours I have received many private messages of solidarity from members of #Spain‘s political parties of all ideologies except socialists. Not one from a socialist! @PSOE https://t.co/t4c0dwPALR

— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 4, 2022