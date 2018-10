Ouverture à Rabat de la 13e session de la Conférence générale de l’ISESCO

La 13e session de la Conférence générale de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) a débuté ses travaux, jeudi à Rabat, sous le signe "'Session d'Al-Qods Al- Charif".

L’ordre du jour de cette réunion comprend la mise en place du bureau de la Conférence générale, l’examen du rapport sur les travaux du Conseil exécutif depuis la 12-ème session et du rapport du directeur général sur les activités de l’Organisation pour la période 2015-2017 et la désignation du lieu et de la date de tenue de la 14ème session.

De même, la commission des programmes examinera le rapport du directeur général sur l’évaluation de l’action de l’ISESCO, le rapport du directeur général pour la période 2013-2015, le rapport d’étape 2016-2018, le projet de plan stratégique à moyen terme (2019-2027), le projet de plan d’action triennal et le budget 2019-2021.

Le Conseil exécutif de l'ISESCO a ratifié, mardi dernier, lors de sa 39-ème session, des rapports académiques et financiers, ainsi que le projet de plan d'action 2019-2021.

Il a également adopté le rapport du directeur général sur les activités de l'ISESCO au titre de l'année 2017, saluant les activités couvrant les différents domaines d'action de l'Organisation, ainsi que les axes de son plan d'action.