"Niqach.ma": la nouvelle plateforme de débat du PPS pour préparer le Congrès

Le PPS a lancé ce mois-ci une plateforme électronique de débat citoyen, placée sous le slogan «Transformons les idées en progrès». Elle porte le nom de "Niqach.ma". A quelques semaines seulement de la tenue de son Congrès, le parti mise sur cette plateforme pour instaurer un espace de débat libre dédié aux citoyens et particulièrement aux jeunes.

Un concept émergent, adopté pour la première fois par un parti politique au Maroc, ce portail à accès libre permet aux internautes d’exprimer leurs opinions et positions par rapport aux sujets d’ordre politiques, sociales et économiques qui les interpellent. La thématique du moment est «Les Droits des femmes et des jeunes».

«Chaque thème est débattu durant une semaine, à travers des questions et des enquêtes qui donnent lieu à des opinions et des recommandations qui seront collectées avant de faire l’objet d’analyses, de la part d’un staff chargé de traiter et de capitaliser sur les conclusions et les réactions, en partant des statistiques quantitatives et qualitatives obtenue» , rapporte le communiqué du parti.

Dix autres thématiques sont au rendez-vous : « la réforme politique et institutionnelle », « la démocratie participative ,les droits de l’homme et les libertés », « le modèle de développement et la justice sociale », « l’Administration publique, la gouvernance et la lutte contre la prévarication », « la santé, l’habitat et l’emploi », « les droits de la femme et les droits des jeunes », « les droits des personnes en situation de handicap », « l’identité nationale et la diversité culturelle », « l’intégrité territoriale, les causes nationales et la diplomatie » et « l’enjeu écologique ».