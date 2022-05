Le groupe de travail permanent maroco-espagnol sur la migration tiendra demain, vendredi 6 mai, une réunion qui devra aborder la collaboration bilatérale entre l’Espagne et le Maroc dans la gestion des flux migratoires.

Dans le cadre des travaux de la Commission mixte hispano-marocaine, Rabat accueillera demain, vendredi 6 mai 2022, la 20e réunion du Groupe permanent maroco-espagnol sur la migration qui sera coprésidé par Khalid Zerouali, Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières du Maroc et Jesús Javier Perea, secrétaire d’État à la Migration.

Seront également présents le secrétaire d’État à la Sécurité, Rafael Pérez, et la secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Ángeles Moreno.

Cette rencontre abordera la collaboration bilatérale entre l’Espagne et le Maroc dans la gestion des flux migratoires. En moins d’un an, plus de 50.000 migrants ont atteint les côtes espagnoles depuis le Maroc.

Lire aussi. Canaries: chute de 42% de l’immigration illégale depuis le message de Sanchez au Maroc

Selon les données de la police espagnole, 40% des migrants arrivés en Espagne en 2021 provenaient du Maroc, 30% d’Algérie et 30% de pays d’Afrique subsaharienne.

Madrid a récemment ratifié un nouvel accord avec le Maroc en 2019, visant notamment à améliorer la collaboration entre les deux pays contre les actions criminelles, en particulier, celles liées au terrorisme, à la traite des êtres humains et à l’immigration clandestine.