L’année 2024 a été marquée par plusieurs événements politiques significatifs au Maroc, renforçant le rôle stratégique du Royaume sur la scène internationale, son engagement pour la solidification de son front intérieur et la consolidation de son processus de transition démocratique.

Parmi les moments clés, on retrouve la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, la grâce royale accordée aux journalistes détenus, l’Initiative atlantique lancée par le Roi Mohammed VI pour le désenclavement des pays du Sahel, ainsi que le remaniement ministériel ayant donné naissance au gouvernement Akhannouch II.

En France, le pointillé a disparu de la carte du Maroc

La reconnaissance sans détour de la marocanité du Sahara par la France, par le biais d’une lettre d’Emmanuel Macron au Roi Mohammed VI, le 30 juillet, a été l’un des moments les plus marquants de l’année écoulée, voire du règne de Mohammed VI. Le Souverain a réussi à faire plier la France, ancienne puissance colonisatrice.

Cette lettre a été suivie d’une visite, pendant laquelle le président français a réitéré, le 29 octobre, devant le Parlement marocain, que «pour la France, le présent et l’avenir de ce territoire ne peuvent être que sous souveraineté marocaine».

Quelques heures après cette annonce historique, le pointillé a été gommé de la carte du Maroc, désormais publiée sur le site du ministère des Affaires étrangères français.

Outre cette modification lourde de sens politique, le président français a annoncé que les investissements publics de son pays se poursuivront dans le Royaume du Maroc, y compris au Sahara, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Avec cette position, arrachée après des années de froid diplomatique, un nouveau chapitre a été ouvert entre les deux pays. Un grand pas a également été franchi vers la résolution du conflit autour du Sahara marocain.

L’Initiative atlantique pour le désenclavement des pays du Sahel

Le Roi Mohammed VI a annoncé en 2024 une nouvelle initiative géopolitique majeure: l’Initiative atlantique. Celle-ci vise à promouvoir la coopération et le développement durable dans les pays du Sahel, une région frappée par des crises politiques, sociales et sécuritaires.

À l’occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, le Souverain a prouvé une fois de plus l’engagement du Maroc pour le développement des pays du Sud et la coopération Sud-Sud en lançant cette initiative à l’échelle internationale pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique.

Ce grand projet royal a été chaleureusement accueilli par les pays du Sahel. En marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies, les ministres des Affaires étrangères du Maroc, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad ont tenu une réunion des « Task Forces nationales » dédiée à l’opérationnalisation de l’initiative royale visant à favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique.

De nombreux projets proposés par le Maroc, en phase avec les plans de développement nationaux en cours de mise en œuvre dans chacun des pays, ont été examinés.

L’initiative a pris un nouvel élan avec l’adhésion de la Mauritanie et, plus récemment, celle des Émirats arabes unis.

Le Roi Mohammed VI offre ainsi au Sahel la possibilité de créer un nouveau bloc régional autour de l’intégration économique, de la sécurité commune, d’une étroite coordination politique et surtout des opportunités de développement pour les pays de la région, transformant qualitativement la vie et les conditions de vie en Afrique de l’Ouest.

La grâce royale accordée aux journalistes détenus

Outre les avancées et les innombrables percées réalisées par la diplomatie royale, le front intérieur n’a pas été en reste en 2024. Après avoir lancé les bases de l’État social, avec, entre autres, la généralisation de la couverture sociale et médicale en 2023, le Roi est revenu en 2024 pour mettre de l’ordre dans les affaires internes du Royaume.

À l’occasion de ses 25 ans de règne, le Souverain a accordé une grâce royale à plusieurs journalistes et militants des droits humains incarcérés pour diverses raisons.

Ce geste symbolique a été largement interprété comme un signe d’ouverture et de réconciliation dans un contexte politique marqué par des débats sur la liberté de la presse et les droits individuels.

La grâce royale accordée aux journalistes Taoufik Bouachrine, Soulaimane Raissouni, ainsi qu’à plusieurs activistes, dont Maâti Monjib, historien et défenseur des droits humains, a constitué un geste majeur pour renforcer le front intérieur.

Le gouvernement Akhannouch II voit le jour

Un autre événement clé de l’année 2024 a été le remaniement ministériel, qui visait à renforcer l’efficacité du gouvernement et à répondre aux défis politiques, économiques et sociaux du Maroc. Plusieurs ministres ont été remplacés, et de nouvelles figures ont été introduites, notamment des experts en gestion de crise et en développement durable.

Ce remaniement, bien qu’en retard par rapport à la tradition de mi-mandat, a été perçu comme une volonté de moderniser les structures gouvernementales et d’améliorer la réactivité de l’État face aux défis économiques du pays.

Il a également été interprété comme un signal de la part du Roi en faveur de la jeunesse et de la compétence, avec l’entrée au gouvernement de personnalités plus jeunes et dynamiques.

25 ans de règne

L’année 2024, marquant un quart de siècle de règne du Roi Mohammed VI, a été une année de changements importants pour le Maroc, marquée par des événements qui ont renforcé sa position sur la scène internationale et consolidé les réformes internes.

La reconnaissance française de la marocanité du Sahara a été un tournant diplomatique majeur, tandis que la grâce royale accordée aux journalistes a apporté un souffle d’optimisme pour les défenseurs des droits de l’homme.

L’Initiative atlantique lancée par le Roi Mohammed VI a démontré l’engagement du Maroc envers la stabilité régionale, et le remaniement ministériel a montré la volonté du pays de s’adapter aux défis contemporains. Ces événements témoignent d’un Maroc en évolution, soucieux de son rayonnement et de sa stabilité intérieure et extérieure.