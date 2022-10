L’Espagne et le Maroc ont convenu d’organiser le 5e Forum parlementaire hispano-marocain dans les « prochains mois ».

La présidente du Congrès des députés espagnol Meritxell Batet était lundi en déplacement au Maroc, où elle a tenu une réunion de travail avec son homologue marocain Rachid Talbi El Alami. Les deux responsables y ont convenu de tenir le 5e Forum parlementaire hispano-marocain.

« Lors de ma visite à Rabat , j’ai eu une rencontre avec le président (de la Chambre des représentants, ndlr) Rachid Talbi Alami. Nous avons décidé de tenir prochainement le 5e Forum parlementaire hispano-marocain, pour approfondir nos relations et faire progresser la collaboration dans les domaines d’intérêt commun », a fait savoir la responsable espagnole.

Aucune date n’a été pour l’instant avancée pour la tenue du forum. L’agence de presse espagnole Europa Press parle des « prochains mois ».

Il s’agit de la première visite de Meritxell Batet au Maroc en tant que présidente du Congrès des députés espagnol. Son voyage s’est fait dans le cadre de la réunion du Bureau et du Bureau élargi de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), tenue sous présidence marocaine.

Lors de cette réunion, la responsable espagnole a estimé que les parlements et organisations multilatérales telles que l’UpM, sont « essentiels pour faire face aux défis du futur, de nature globale et donc partagés par tous ».

Elle a aussi proposé de promouvoir la politique de voisinage et l’agenda méditerranéen à travers la tenue d’un forum sur l’avenir de la Méditerranée au siège du Parlement européen.

Parmi ces défis, Meritxell Batet a cité la lutte contre les mafias et la gestion des flux migratoires, le changement climatique, la sécurité ou encore la crise énergétique, où « la coopération entre les pays nous rend plus forts et plus efficaces » pour y faire face, a-t-elle indiqué.

« Nous sommes des pays frères, nous partageons des liens communs, et la Méditerranée ne peut pas être une barrière qui nous divise. Au contraire, elle doit être un point de rencontre et un espace de stabilité et de prospérité partagée », a-t-elle souligné.

Outre l’Espagne, les Parlements européen, turc, portugais, italien et la Chambre des représentants égyptienne, a par ailleurs fait savoir la Chambre des représentants dans un communiqué.

L’Assemblée parlementaire de l’UpM est un espace de dialogue et de coopération méditerranéens qui se réunit en session plénière au moins une fois par an. Elle réunit, selon le communiqué, des représentants des pays de l’UE et de leurs partenaires des pays de la rive sud de la Méditerranée.

Les membres de l’Assemblée sont au nombre de 280, « répartis équitablement entre les deux rives de la Méditerranée ». L’Union parlementaire arabe, la Libye, le Comité européen des régions et le Comité économique et social européen y participent en tant qu’observateurs permanents.