Le directeur du Bureau des initiatives contre la prolifération au sein du Département d’État des États-Unis d’Amérique, Thomas W. Zarzecki, a souligné, mardi à Tanger, le leadership du Maroc dans le cadre de l’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI).

S’exprimant à l’ouverture de la Réunion de la PSI pour l’Afrique du Nord, organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et les Départements d’État et de la défense des États-Unis d’Amérique, le haut responsable américain a mis en exergue le leadership du Maroc dans le cadre de la PSI, saluant les efforts déployés par le Royaume pour promouvoir les principes de l’Initiative en Afrique.

Zarzecki a également loué les efforts fournis par le Maroc pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région et lui permettre d’être bien équipée, pour mieux lutter contre la prolifération des armes de destruction massive.

Après avoir relevé que le Maroc et les États-Unis d’Amérique partagent la même vision pour le renforcement de leur coopération visant à élargir le membership de l’Initiative, le responsable américain a exprimé la disposition de la partie américaine à continuer à partager son expertise avec les Départements sécuritaires marocains, dans l’objectif de relever les menaces sécuritaires classiques et émergentes en Méditerranée et sur la façade atlantique africaine.

Coopération bilatérale

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la symbolique de la tenue de cette importante réunion au Maroc, qui vient conforter les relations étroites entre le Royaume et les États Unis et mettre en exergue les efforts déployés par le Maroc en matière de promotion des principes de cette Initiative en Afrique.

Le responsable américain a rappelé que l’Initiative de sécurité contre la prolifération, lancée en 2003 et regroupant 107 pays participants, a pour objectif de lutter contre les transports illicites d’armes de destruction massive, de leurs vecteurs et des matériels connexes, notant que cette réunion permettra aux pays membres d’échanger les expériences et les bonnes pratiques et de renforcer les capacités nationales et la coordination interministérielle dans le domaine de la non-prolifération. L’organisation de cette réunion régionale par le Royaume du Maroc s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des termes du Dialogue stratégique entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique dans son volet sécuritaire.

Cette réunion de trois jours a pour objectifs de promouvoir la PSI en Afrique et d’encourager davantage de pays de la région à se joindre à cette l’Initiative. Plus de soixante participants prennent part à cette réunion régionale, dont des experts de haut niveau représentant les différents Départements marocains et américains concernés par la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et des experts de haut niveau de pays africains, dont l’Angola, le Kenya, la Mauritanie, Djibouti et le Cameroun, ainsi que de pays européens, notamment la France, l’Italie, l’Espagne et la Grèce.

Principes de Paris

Les Départements nationaux marocains prenant part à cette réunion sont le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les Forces Armées Royales, la Marine Royale, l’Administration de la Défense nationale, la Gendarmerie Royale, le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale, la Direction générale de la protection civile, le ministère de la Justice, le ministère de l’Industrie, du commerce, des investissements et de l’économie numérique, l’Administration des douanes et impôts indirects, l’Autorité nationale du renseignement financier, l’Agence marocaine de sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques et le Centre national de l’énergie, des sciences et techniques nucléaires.

L’Initiative de sécurité contre la prolifération est un cadre de coopération multilatérale volontaire, lancée en 2003, par l’adoption des « Principes de Paris », connu aussi sous le nom de « Principes d’interception » (Interdiction principles).

L’objectif de cette initiative, à laquelle le Maroc s’est joint en 2008, est de renforcer la coopération entre les participants par des mesures opérationnelles pour lutter contre les transports illicites des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et matériels connexes.