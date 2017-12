L'ex-chef du Hamas Khaled Mechaal attendu ce mardi au Maroc

Le leader du mouvement islamiste palestinien sera reçu mardi prochain au siège du PJD, selon une source du parti.

Actuellement dans la capitale mauritanienne, où il prend part aux travaux du troisième congrès du parti islamiste Tawassoul, l’ex-chef du Hamas Khaled Mechaal devrait poursuivre son périple au Maroc. En effet, un dirigeant du PJD, qui était représenté à Nouakchott par son numéro 2 Slimane El Omrani, a confié à Le360 que le leader du mouvement de résistance palestinien sera reçu mardi prochain au siège du parti.

Cette rencontre, qui avait déjà été annoncée par le site arabophone Al3omk, aura pour but de renouveler le "soutien indéfectible du Maroc à la cause palestinienne et pour apporter un appui fort à la réconciliation entre les différentes composantes du mouvement de résistance palestinienne, le Hamas et l'Autorité palestinienne", continue Le360, citant toujours la source du PJD.

Lors de cette visite, la deuxième depuis sa participation au 7e congrès du PJD en 2012, le leader du Hamas sera reçu par le secrétaire général du parti de la lampe, Saâd-Eddine El Othmani, et pourrait également s'entretenir avec le prédécesseur de ce dernier, Abdelilah Benkirane.