Le Roi Mohammed VI pourrait effectuer une visite en Mauritanie au mois de mars prochain, en concomitance avec la tenue de la haute commission mixte entre les deux pays, dont la dernière session remonte à mars 2022, annonce la presse du voisin du sud.

Des médias mauritaniens, citant des sources de haut niveau, indiquent que les relations maroco-mauritaniennes connaissent une amélioration significative depuis la rencontre entre le Roi Mohammed VI et le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au palais royal à Casablanca le 20 décembre.

Les mêmes sources prévoient que ces relations connaîtront une nouvelle phase avec une visite attendue du Roi Mohammed en Mauritanie en mars prochain. Ce déplacement coïncidera avec la réunion de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, dont la dernière session remonte à mars 2022.

Lors de leur dernière rencontre les deux chefs d’Etat se sont félicités de l’évolution positive que connaît le partenariat maroco-mauritanien dans tous les domaines.

Ils ont aussi affirmé leur détermination à développer des projets stratégiques pour la liaison entre les deux pays voisins, et à coordonner leurs contributions dans le cadre des Initiatives royales en Afrique, particulièrement le gazoduc Africain Atlantique et l’initiative visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique.

Le chercheur mauritanien Sid Ahmed Ould Bah a décrit les relations entre les deux pays comme stratégiques et très spéciales, mais qui «se sont rarement traduites dans une réalité tangible et concrète, malgré la prise de conscience des deux pays de la nécessité de cette mise en œuvre». Néanmoins, ajoute-t-il, «les relations de coopération entre les gouvernements des deux pays ont connu, ces dernières années, une large expansion».

Le Maroc, premier investisseur en Mauritanie

Dans un article intitulé «Les relations maroco-mauritaniennes: de la coopération à un partenariat stratégique», Ould Bah souligne que «le Maroc est devenu le premier investisseur africain en Mauritanie, et ses institutions bancaires, industrielles et de télécommunications jouent un rôle majeur dans la dynamisation du secteur économique mauritanien».

Le chercheur mauritanien insiste sur le fait que la tâche urgente à laquelle le Maroc et la Mauritanie sont confrontés aujourd’hui est de sortir l’axe subsaharien de la dérive et de la fragmentation, pour parvenir à une nouvelle approche stratégique centrée sur trois éléments clés.

Le premier est la création d’un nouveau bloc régional ouvert à tous les pays du Sahel et du Sahara, fondé sur des objectifs clairs autour de l’intégration économique, de la sécurité commune et d’une étroite coordination politique.

Le second réside dans la mise en œuvre du projet de partenariat Atlantique-sahélien qui stimulerait les échanges commerciaux et offrirait des opportunités de développement pour les pays de la région, avec les ports du Maroc et de la Mauritanie jouant un rôle clé en fournissant un accès maritime aux pays partenaires.

Le troisième élément, selon Sid Ahmed Ould Bah, est la finalisation du projet du pipeline gazier nigérian-marocain, qui transformera qualitativement la vie et les conditions de vie en Afrique de l’Ouest. «Avec l’exportation imminente de gaz mauritanien-sénégalais, ce projet prendra une ampleur plus large et plus solide.»

Le chercheur conclut que le partenariat maroco-mauritanien est non seulement une nécessité objective pour les deux pays, mais aussi un espoir pour toute la région du Sahel et du Sahara.