Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué le nouveau dynamisme des relations maroco-espagnoles.

Dans un communiqué, le parti a indiqué que son bureau politique, réuni mardi par vidéoconférence sous la présidence de Aziz Akhannouch, a noté le nouveau dynamisme qui caractérise les relations entre le Maroc et l’Espagne, grâce à à la vision royale et aux positions honorables exprimées par le gouvernement espagnol concernant la question du Sahara marocain.

A cet égard, le bureau politique du RNI a réitéré la nécessité de consolider des relations fortes entre les deux partis, et d’investir dans les opportunités et les partenariats stratégiques qu’offrent les dénominateurs communs qui rapprochent les deux pays en termes d’histoire, de géographie et de destin commun, surtout à la lumière de la situation actuelle qui exige des efforts concertés et un renforcement des moyens de coopération pour relever les défis qui se présentent aux niveaux régional et international.

En relation avec les affaires gouvernementales, les membres du bureau politique ont salué la vision réaliste qui a caractérisé les prévisions du gouvernement lors de l’élaboration de la loi de finances 2022, estimant que le gouvernement s’est appuyé sur des indicateurs sérieux et équilibrés basés sur la réalité.

Et de saluer les efforts déployés par le gouvernement pour faire face aux conséquences du retard des précipitations et aux répercussions de la crise sanitaire et des tensions politiques internationales, à travers la mise en œuvre du programme exceptionnel pour atténuer les effets du retard des précipitation et du plan d’urgence pour soutenir le secteur du tourisme.

Dynamisme

Dans le même contexte, le bureau politique a salué le dynamisme créé par le gouvernement sur le marché du travail, en lançant les programmes « Awrach » et « Forsa » qui permettraient de réduire les répercussions de la crise sanitaire sur l’économie nationale, d’encourager la contractualisation du travail, et créer de nouvelles opportunités d’emploi, en particulier chez les jeunes, relève le communiqué.

De même, les membres du bureau politique ont exprimé leur profonde satisfaction quant à l’approche participative adoptée par le gouvernement malgré les contraintes actuelles, en veillant à l’institutionnalisation du dialogue social avec les centrales syndicales.

Le bureau politique a salué l’engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de réformes profondes, radicales et ambitieuses dans les secteurs stratégiques, notamment les secteurs de la santé et de l’éducation, en vue de les développer conformément au contenu et aux objectifs du programme gouvernemental et du Nouveau modèle de développement, ainsi que l’élaboration de la nouvelle Charte d’investissement pour stimuler l’investissement national, en particulier dans le secteur privé, en plus d’encourager l’investissement étranger.