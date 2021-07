Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a présenté, vendredi à son siège à Rabat, les conclusions de son programme « 100 villes, 100 jours », destiné à recueillir les propositions des populations citadines, en particulier dans les petites et moyennes villes, au sujet des priorités et de l’avenir de leurs villes.

Parmi les conclusions de cette initiative partisane, qui a conduit des responsables et militants du RNI à la rencontre de plus de 35.000 citoyens dans les différentes régions du Royaume, figure l’insatisfaction de ces populations quant à la situation des moyennes et petites villes, leur aspiration à un avenir meilleur et leur soif de s’exprimer et d’être écouté.

Ces conclusions insistent également sur le fait que l’économie, tout en constituant la priorité pour ces citoyens, n’est pas la solution à tous les problèmes et que le sentiment de satisfaction du citoyen demeure conditionné par sa capacité à s’intégrer dans la vie sociale.

Elles insistent aussi sur l’importance pour les jeunes d’avoir des espaces de rencontre, d’expression, d’apprentissage et de participation, à travers la mise à niveau des centres culturels et sportifs et l’amélioration des infrastructures locales, et sur le fait que les habitants des petites et moyennes villes n’attendent pas un changement radical de leur situation mais aspirent surtout à faire entendre leurs priorités à travers la démocratie participative locale.

Après avoir constaté que les villes possèdent des potentialités qu’il faut explorer, notamment dans les domaines du tourisme, de l’artisanat et de l’économie solidaire, les rapporteurs des conclusions de ce programme font observer que les priorités de la population des petites et moyennes villes ne sont pas au diapason avec les priorités des plans de développement territorial.

S’exprimant à cette occasion, le président du parti, Aziz Akhannouch, a estimé que ce programme constitue un « saut qualitatif dans l’histoire de l’action partisane au Maroc », soulignant que cette initiative est un pas en avant pour plus d’engagement et de responsabilité envers les citoyens.

« Grâce à cette large consultation, on peut considérer que les conclusions de ce programme traduisent les aspirations et les attentes de la population des villes », a-t-il relevé, notant que le livre émanant de ce programme « 100 villes, 100 jours », ainsi quqe celui de « processus de confiance », constituent la pierre angulaire du programme du RNI.

Et d’ajouter que le programme « 100 villes, 100 jours » permettra d’élaborer des programmes propres pour chaque ville et province et qui constitueront des « chartes d’honneur » et la base de tout contrat liant les citoyens aux élus du parti.

L’approche méthodique adoptée par le parti pour le traitement et l’analyse des données collectées sur les villes a permis, a-t-il ajouté, de classer ces villes en six groupes: les villes qui souffrent de difficultés économiques, les villes fragiles, les villes périphériques, les villes à caractère agricole, les villes dynamiques et les grandes villes.

M. Akhannouch a souligné que les conclusions du programme « 100 villes, 100 jours » ont permis également au parti d’élaborer un plan de développement pour une nouvelle vision urbaine des villes moyennes, basée sur cinq axes, à savoir la centralité du citoyen dans l’élaboration des programmes de développement, la promotion de l’économie et de l’emploi, la concentration des investissements sur les services sociaux prioritaires, la consécration de la cohésion sociale des habitants des villes ainsi que le renforcement de l’identité et du sentiment d’appartenance à la ville.

Lancé le 2 novembre 2019, le programme « 100 villes, 100 jours » vise à rassembler les recommandations des diverses composantes du parti dans plusieurs villes pour définir les priorités et les besoins de chacune d’elles.