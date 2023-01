Le Parti Justice et Développement (PJD) a rejeté l’accueil par le Maroc du 2e «Sommet du Néguev», avec la participation d’Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte, en plus du pays hôte et des États-Unis, qui devrait se tenir à Dakhla durant le mois de mars.

En réaction à la confirmation par le nouveau ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, de sa participation au 2e «Sommet du Néguev», qui devrait se tenir à Dakhla courant le mois de mars, le PJD a publié un court communiqué pour exprimer son «refus catégorique de l’accueil de toute manifestation avec la participation d’Israël au Maroc».

«Le Conseil national du PJD (le parlement du parti) a annoncé son rejet total de l’organisation par le Maroc de toute réunion en présence d’Israël», peut-on lire sur le communiqué publié lundi soir.

Pour rappel, le 15 septembre 2020, les Emirats et Bahreïn ont signé des accords de normalisation avec Israël, dits Accords d’Abraham, faisant de ces monarchies du Golfe les premiers pays arabes à reconnaître l’Etat hébreu, après l’Egypte en 1979 et la Jordanie en 1994.

Le 10 décembre de la même année, Donald Trump annonce l’engagement du Maroc à normaliser ses relations avec Israël en contrepartie de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Dans ce sillage, le Maroc a pris part au premier sommet du Néguev, en mars dernier, avec la participation de ses homologues d’Israël, des Etats-Unis, d’Egypte, des Émirats arabes unis et de Bahrein.