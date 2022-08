Le Pérou a décidé ce jeudi 18 août 2022 de suspendre sa reconnaissance de la prétendu République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de “rompre tous ses liens” avec l’entité, a annoncé le ministère des Relations extérieures du pays sud-américain dans un communiqué.

Cette annonce intervient après un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères de la République du Pérou, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« Conformément au droit international, inscrit dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et en respect des principes de l’intégrité territoriale des États membres de l’ONU ; et en soutien aux efforts déployés dans le cadre de l’Organisation des Nations unies, en vue d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations unies, le Gouvernement de la République du Pérou décide de retirer la reconnaissance de la RASD et de rompre toute relation avec cette entité », lit-on sur le communiqué.

Le Pérou se dit déterminé à renforcer sa relation avec « le royaume du Maroc à travers « la signature imminente d’une feuille de route multisectorielle qui prévoit des consultations politiques régulières ainsi qu’une coopération efficace dans plusieurs domaines économique, commercial, éducatif, énergétique ou encore agricole ».