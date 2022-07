Le parti de l’opposition estime que face à la flambée des prix, le gouvernement Akhannouch doit sortir de son « mutisme incompréhensible et prendre l’initiative d’interagir avec les revendications des citoyens ».

Le Mouvement populaire (MP) appelle le gouvernement à « sortir de son coma politique et à interagir avec les revendications des citoyens pour stopper les répercussions de la flambée des prix, de l’épidémie et de la pénurie d’eau ».

Dans un communiqué publié le 17 juillet, à l’issue de sa réunion ordinaire tenue deux jours auparavant, le parti de l’opposition a « réitéré son appel au gouvernement pour sortir du cercle de l’hésitation et du mutisme incompréhensible et prendre l’initiative d’interagir avec les revendications des citoyens et leurs aspirations à des décisions audacieuses afin de stopper les répercussions de la flambée des prix, de l’épidémie et de la pénurie d’eau ».

Le parti dirigé par Mohand Laenser note aussi avec « grand regret la persistance du gouvernement à avancer des justifications infondées et à se cacher derrière les fondements internationaux de la crise sans proposer aucune alternative économique ou sociale, à l’instar de tous les pays du monde ».

Lire aussi: Carburants au Maroc: baisse d’environ 1 DH sur les prix à la pompe

Et de s’interroger: « Quelle est la justification de la non-intervention du gouvernement pour réviser les prix des hydrocarbures à travers leur plafonnement temporaire conformément aux dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, la réduction des droits d’importation et de la taxe intérieure de consommation et l’ouverture d’un dialogue avec les société qui dominent le marché des hydrocarbures pour revoir les énormes marges de bénéfice enregistrées durant la phase d’épidémie et de hausse des prix ? ».

Le MP se demande aussi « pourquoi le gouvernement ne dispose pas d’une vision unifiée » sur la remise en service de la raffinerie la Samir. Il estime que cela fait partie des « principales solutions pour renforcer la souveraineté nationale dans le secteur des hydrocarbures ».

Le parti a par ailleurs annoncé que son 14e Congrès national se tiendra avant la fin du mois de novembre 2022, et ce « dans le plein respect des délais légaux stipulés dans la loi organique relative aux partis politiques et le statut et règlement intérieur du parti ».