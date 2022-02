Le Mouvement populaire (MP, opposition) a appelé à une session extraordinaire du Parlement. Il demande au gouvernement de revoir ses choix sociaux et économiques que ce parti qualifie de « dépassés ».

Dans un communiqué diffusé à l’issue de la réunion de son Bureau politique, mardi 22 février en soirée, le Mouvement populaire a appelé à la tenue d’une session extraordinaire du Parlement. L’objectif, selon le parti de Mohand Laenser, est d’examiner et d’adopter une Loi des finances rectificative vu que, affirme la même source, les choix sociaux et économiques du gouvernement se trouvent « dépassés » avec l’évolution de la situation générale du pays: cherté des prix, sécheresse…

Le Mouvement populaire a de même appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du programme d’urgence anti-sécheresse ordonné par le roi Mohammed VI.

D’autre part, il a demandé des mesures urgentes pour contrer la hausse de plusieurs denrées et produits et essentiellement le pain et les carburants.

Dans la même soirée, pour rappel, les trois composantes de la majorité gouvernementale (RNI, Istiqlal et PAM) tenaient une conférence de presse après une réunion au sommet entre ses dirigeants. Lors de cette conférence de presse, Aziz Akhannouch a souligné que le gouvernement alloue des subventions annuelles de 17 milliards de dirhams pour le gaz butane et 14 milliards de dirhams pour l’électricité, 600 millions de dirhams par mois pour subventionner la farine de blé et 3 milliards de dirhams par an pour le sucre, et ce, malgré le contexte international difficile imposé par la pandémie de Covid-19 et la hausse des prix du pétrole et d’autres matières premières, en plus des conflits dans certaines régions du monde.

Par ailleurs, Akhannouch a noté que le gouvernement s’attellera à faire face aux difficultés rencontrées par les professionnels de transport (de passagers et de marchandises) en raison de la hausse des prix du carburant à l’international. Un dialogue sera engagé avec les représentants de ces professionnels afin de trouver des solutions pour alléger l’impact des prix élevés du carburant sur les citoyens.