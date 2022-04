L’ancien ministre espagnol de l’Industrie, du tourisme et du commerce, Miguel Sebastian, s’est félicité de la redynamisation des relations entre son pays et le Maroc, notant que le royaume est un pays « stratégique » pour l’Espagne et l’Europe.

« Le Maroc est un pays stratégique et important pour nous et pour l’ensemble des pays européens », a indiqué M. Sebastian dans une déclaration à la MAP à la veille de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc à l’invitation du roi Mohammed VI.

« L’Espagne et le Maroc partagent des intérêts importants dans divers domaines », a-t-il ajouté, mettant en exergue la complémentarité entre les deux pays et le bénéfice réciproque du développement des relations bilatérales.

Lire aussi: Espagne: la droite se dote d’un nouveau chef pour gagner les prochaines élections

« Le Maroc est notre porte vers le continent africain et l’Espagne est la porte d’entrée du Maroc vers l’Europe, d’où la nécessité de tirer profit de cette situation géostratégique pour aller de l’avant dans le partenariat économique et commercial », a souligné l’ancien ministre espagnol.

Ainsi, a-t-il poursuivi, la visite de M. Sanchez au Maroc jettera les bases d’une relation renouvelée et bénéfique pour les deux parties.