Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Ainsi, au niveau du ministère d’État chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement (département des relations avec le Parlement), le Conseil a approuvé la nomination de M. Ali Esshoul au poste de directeur des ressources et de systèmes d’information, a indiqué le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), M. Mohamed Tahiri a été nommé Directeur de l’enseignement supérieur et du développement pédagogique, alors que Mme Jamila Alami a été nommée Directrice du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Mme Bouchra Meddah au poste de Directrice des médicaments et de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé.

Au niveau du ministère de l’Equipement du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. Lahcen Maazizi, a été nommé au poste de Directeur des Affaires Administratives et Juridiques.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Conseil a approuvé la nomination de Mme Ibtissam Jabrane au poste de Directrice de l’École nationale d’architecture de Tétouan.

Au niveau du ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable, M. Mohamed Beroui a été nommé Directeur de la surveillance, de l’évaluation environnementale et des affaires juridiques