La république du Cap Vert a décidé d’ouvrir prochainement un Consulat général à Dakhla, a annoncé Rui Alberto De Figueiredo Soares, ministre des Affaires Etrangères de ce pays africain en marge de sa participation à la première Réunion Ministérielle des Etats Africains Atlantiques.

Rui Alberto De Figueiredo Soares a eu un entretien, ce mercredi 08 juin 2022, avec Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger. Un échange qualifié de fructueux au cours desquels ils se sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et de solidarité existant entre les deux pays.

Les deux Ministres ont souligné que le Maroc et le Cap Vert partagent une volonté commune de contribuer à la préservation de la paix et la stabilité dans le continent africain.

S’agissant de la question du Sahara, Rui Alberto de Figueiredo Soares a rappelé le soutien par Cap Vert de l’intégrité territoriale du Maroc.

Lire aussi. Le Togo va ouvrir un consulat général à Dakhla

Le diplomate a ainsi salué les efforts de l’Organisation des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara en réaffirmer l’appui de son pays à l’Initiative du plan d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc qui constitue la seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution de ce différend.

En marge de la première Réunion Ministérielle des États Africains Atlantiques, M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à Rabat, avec son homologue caboverdien, M. Riu Alberto Figueiredo Soares. pic.twitter.com/e4R1xbJWIK — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) June 8, 2022

Dans le même sens, il a exprimé l’appui de la république du Cap Vert à la recherche d’une solution durable qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume, sous l’égide exclusive de l’Organisation des Nations Unies et dans le respect de la décision 693 du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine de juillet 2018.

Le Ministre capverdien a surtout annoncé l’installation imminente d’une ambassade résidante à Rabat et l’ouverture prochaine d’un Consulat Général à Dakhla.

Se félicitant de cette décision, Nasser Bourita a remercié le Cap Vert pour son appui à la marocanité du Sahara et rappelé la participation louable de ce pays, au niveau de son ambassadeur à Dakar, à la conférence ministérielle africaine sur l’appui de l’Union Africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional du Sahara, tenue à Marrakech, le 25 mars 2019.