Le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, accompagné d’une importante délégation militaire, s’est rendu en Israël en vue de participer à la première Conférence internationale sur l’innovation de Défense “CII”, qui se tient du 12 au 15 septembre courant, à Tel Aviv en Israël, indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

La participation à cette Conférence internationale, destinée à plusieurs chefs d’armée et aux Agences de l’innovation de Défense, s’inscrit dans un cadre multilatéral visant à promouvoir l’échange de savoirs et de savoir-faire entre les armées participantes. Elle vise également à poser les bases d’une collaboration solide dans le domaine de la défense multidimensionnelle et de l’innovation militaire. En marge de la conférence, des entretiens et rencontres officielles sont prévus entre l’inspecteur général des FAR et les autorités de défense israélienne, selon le communiqué.

Selon un communiqué de l’armée israélienne, il est prévu outre le Maroc, la participation des Etats-Unis, de la Grèce, Chypre, de la Finlande, Pologne, de l’Italie, de la République tchèque, de l’Inde, de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la France, du Canada et de l’Australie, en plus de l’OTAN. La conférence «permettra d’approfondir la coopération internationale dans les domaines de la stratégie et de la défense, ainsi que d’élargir l’apprentissage mutuel et l’exploitation des capacités militaires». Tsahal a en outre déclaré que «la conférence est une étape supplémentaire dans le renforcement de la coopération entre Tsahal et d’autres pays du monde ainsi que pour la réalisation de la sécurité et de la stabilité régionales».