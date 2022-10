L’US Africa Command a confirmé l’accueil de l’exercice militaire combiné «African Lion» au Maroc. La délocalisation tant souhaitée par l’Algérie de l’exercice n’aura pas lieu.

La Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine en Afrique (SETAF-AF) a confirmé que le Maroc sera le principal pays hôte de l’exercice militaire combiné African Lion 2023, le plus grand du continent.

En effet, dans un communiqué annonçant le lancement de la planification de l’African Lion 2023, l’US Africa Command a confirmé que le Maroc est le principal hôte de l’exercice précisant que d’autres nations «continuent d’augmenter leur taille et leur contribution à l’exercice global».

Malgré les pressions exercées par certains lobbyistes proalgériens au Congrès américain pour déplacer le quartier général de ces manœuvres du Maroc vers un autre pays, l’administration américaine affiche désormais son désir de maintenir l’organisation au Maroc.

Notons que l’Algérie avait mobilisé ses relais au sein du Sénat américain, notamment, le sénateur James Inhofe, pour demander la délocalisation de l’exercice militaire combiné vers un autre pays sous prétexte que le royaume ne respecte pas les droits de l’Homme dans ses provinces du Sud.

Because Morocco has shown no willingness to resolve the issue of Western Sahara, the U.S. should assess alternative locations to host our annual military exercises there. I’m pleased that our nominees to lead @USAfricaCommand and @USSOCOM agreed to support this assessment. pic.twitter.com/EP7cgyc1nc — Sen. Jim Inhofe (@JimInhofe) July 22, 2022

L’African Lion devrait prendre encore de l’ampleur dans sa version de 2023 prévue du 15 mai au 18 juillet 2023 et sera accueillie par le Maroc, Djibouti, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie.

« Compte tenu de la multitude de complexités qui existent naturellement dans un exercice d’une telle portée, la planification et la coordination avec les forces américaines conjointes et les pays partenaires est un projet à long terme étalé sur toute l’année pour s’assurer que lorsque l’exercice commence, African Lion est un événement bien coordonné et magistralement exécuté », a déclaré le lieutenant-colonel Paul Hilaski, chef de la branche du Lion d’Afrique pour la SETAF-AF lors d’une récente réunion en Tunisie dédiée à la planification de l’exercice de 2023.

African Lion est le plus grand exercice annuel conjoint de l’AFRICOM des États-Unis. Plus de 10.000 participants provenant de 20 pays et de l’OTAN s’entraînent ensemble en mettant l’accent sur l’amélioration de l’état de préparation des forces américaines et des pays partenaires.