Réunis vendredi sous la présidence de Aziz Akhannouch, les trois partis de la coalition gouvernementale ont publié un communiqué dans lequel ils se disent « très satisfaits » des réalisations et chantiers menés par l’exécutif.

« Sous la présidence » de Aziz Akhannouch, chef du Rassemblement national des indépendants (RNI), et « en présence » de Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), et de Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de Istiqlal (PI), la majorité gouvernementale a tenu une réunion ordinaire vendredi 29 juillet, indique-t-on dans un communiqué diffusé dans la soirée.

Pendant cette réunion, les trois chefs de partis affirment avoir eu une « discussion approfondie et responsable des développements sur la scène nationale, en lien avec les changements, les défis et les pressions internes et externes ».

Ils ont d’abord salué « l’intervention immédiate du gouvernement dans la mise en œuvre des instructions royales, qui comprend un ensemble de mesures urgentes pour réduire les effets des incendies et soutenir la population » touchée.

La majorité gouvernementale s’est ensuite dit « consciente de la grande responsabilité » qui lui incombe et « fière de la solidarité, l’harmonie » et « l’approche participative » avec lesquels l’exécutif travaille. Des « principes de base qui ont permis au gouvernement de faire face aux défis émergents et aux pressions sans précédent auxquels notre pays est confronté, à l’instar de ce qui se passe au niveau international ».

Les trois chefs de partis ont aussi exprimé leur « grande satisfaction par rapport aux réalisations, chantiers et réformes menés par le gouvernement dans divers domaines », tout en se félicitant de « sa capacité à continuer à mettre en oeuvre le programme gouvernemental malgré les contraintes ».

Cette réunion, où Mustapha Baitas, Fatima-Zahra Mansouri et Chiba Maelainin étaient également présents, intervient après que le PAM ait appelé le 26 juillet dernier à se réunir « en urgence » avec des partis de la majorité gouvernementale pour « examiner les difficultés liées au pouvoir d’achat ». Un point qui n’a finalement pas été abordé par la majorité, à en croire son communiqué.

La veille, l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), affiliée à l’Istiqlal, a appelé le gouvernement à « intervenir en urgence pour limiter les effets de la hausse des prix » des carburants, entre autres, sur la population ».