Le chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, vendredi 13 mai 2022, la quatrième réunion interministérielle sur la nouvelle charte de l’investissement, en présence de plusieurs ministres.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du processus de suivi rapproché déployé pour préparer les détails de la mise en œuvre de la Nouvelle Charte de l’Investissement. Il était question de définir les différents chantiers prioritaires.

Les membres de l’Exécutif se sont surtout penchés sur les principaux textes de la charte de l’investissement dont la loi-cadre portant charte de l’investissement ainsi que le décret relatif au dispositif de soutien principal et spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique.

Ils ont également revu le décret de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international. La réunion devait notamment définir les principales mesures prévues pour le dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises.

L’Exécutif ont mis l’accent sur l’accélération des chantiers de réformes facilitant l’acte d’investir et d’entreprendre, et en priorité ceux en lien avec la simplification et digitalisation des procédures. A ce propos, le chef du Gouvernement a remercié l’ensemble des parties prenantes pour leur forte mobilisation et pour cette dynamique qui a permis de donner un coup d’accélération à ces chantiers structurants en faveur de l’investissement.