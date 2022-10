La ministre des Affaires étrangères belge, Hadja Lahbib, a inauguré jeudi en début de soirée la nouvelle ambassade belge à Rabat. Ce nouveau bâtiment neutre en énergie est le premier du genre pour une ambassade belge.

La Belgique a inauguré une nouvelle ambassade eco-friendly à Rabat. Premier bâtiment du genre pour une ambassade belge, cet édifice produit lui-même toute l’énergie dont il a besoin pour fonctionner.

«J’ai eu l’honneur d’inaugurer la nouvelle ambassade belge à Rabat – la première entièrement neutre sur le plan énergétique. Elle est à l’image des relations belgo-marocaines, solidement inscrites dans la durabilité et tournées vers l’avenir», a tweeté la Cheffe de la diplomatie belge.

La ministre Lahbib a déclaré, en coupant le traditionnel ruban, que «cette inauguration illustre l’objet de ma visite au Maroc: consolider davantage nos relations», a rapporté l’agence Belga.

«La nouvelle ambassade est un fleuron de l’engagement belge pour la transition énergétique puisqu’il s’agit de la toute première ambassade belge neutre en énergie», a poursuivi la ministre.

«Le bâtiment produit lui-même toute l’énergie nécessaire, sur la base d’un système photovoltaïque, et peut donc fonctionner totalement hors réseau», a ajouté Mme Lahbib.

Pour la construction -dont la première pierre avait été posée en 2018, lors de la mission économique princière- des matériaux locaux à faible empreinte carbone ont été privilégiés. La consommation d’énergie liée à la construction des appareils a également été prise en compte.

«Cette ambassade est l’affirmation de nos connaissances et capacités technologiques et architecturales. Cela s’inscrit aussi dans une logique de restructuration après la fermeture des consulats de Tanger et Casablanca. Notre personnel est désormais rassemblé ici à Rabat», a encore précisé la cheffe de la diplomatie belge.

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu Madame Hadja Lahbib, hier à Rabat.

Le Maroc et la Belgique ont célébré le 150e anniversaire de leurs relations bilatérales l’an dernier et souhaitent désormais les approfondir en vue de consolider leur relation stratégique.