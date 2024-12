Le secrétaire général du Parti Justice et Développement, Abdelilah Benkirane, avec le rédacteur en chef du site d'information Al3omk, Khalid Fatihi. © DR.

Abdelilah Benkirane a présenté ses excuses après avoir qualifié le journaliste Khalid Fatihi de « gamin » (« barhouch ») lors d’un meeting organisé par son parti dimanche à Fès. De son côté, le site Al3omk a annoncé qu’il va porter plainte contre le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD).

«Lors de mon intervention dimanche dernier, au meeting du parti à Fès, j’ai exprimé mes remarques sur la manière dont M. Khalid Fatihi, journaliste de « Al-Omk », a géré son entretien avec mon frère Driss El Azami El Idrissi. Etant donné que je me suis énervé face à la manière inappropriée dont cet entretien a été mené, j’ai franchi la ligne de la critique en utilisant des termes inappropriés pour le qualifier», a écrit l’ancien Chef du gouvernement lundi dans un post sur Facebook.

Benkirane a ajouté: «Je maintiens mes critiques concernant sa mauvaise gestion et son manque de professionnalisme dans l’entretien, mais je tiens à m’excuser pour l’avoir qualifié de gamin (‘barhouch’) et l’avoir accusé d’être payé pour cela».

Cette déclaration a provoqué des réactions indignées, notamment du côté du Forum marocain des jeunes journalistes, qui a qualifié les propos de Benkirane de «non responsables de la part d’un responsable politique censé faire preuve de sagesse et de tolérance». Le Forum a exprimé sa solidarité totale avec le journaliste et membre de son bureau exécutif suite à la «campagne de diffamation et d’insultes» dont il a été victime.

Peu après cette réaction, celle de la direction de publication d’Al3omk ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué, le confrère a exprimé sa grande surprise et son étonnement face aux propos injurieux tenus par Benkirane à l’encontre de son rédacteur en chef. «Benkirane a accusé de manière infondée et injurieuse Khalid Fatihi de « journaliste payé », à la suite d’une interview professionnelle qu’il a réalisée avec Driss Al Azami, président du Conseil national du PJD», a dénoncé le média, qui cite d’autres insultes comme «insolent» et «corrompu».

Al3omk tient également à noter que l’approche adoptée par le journaliste pendant l’émission était la même que celle adoptée pour tous les invités précédents, dont le porte-parole du gouvernement.

Le confrère annonce dans ce cadre qu’il va recourir à la justice «en tant que garant de la vérité, pour demander réparation pour les graves accusations lancées par Abdelilah Benkirane lors de son meeting politique à Fès, diffusé en direct, et qui ont causé un préjudice psychologique et moral important à Khalid Fatihi et à sa famille».

Al3omk annonce enfin qu’il va, tout en continuant son travail avec le PJD, «boycotter les activités d’Abdelilah Benkirane jusqu’à ce que le Parti de la justice et du développement soit dirigé par un Secrétaire général qui respecte sa propre dignité, celle de ses collègues et des autres acteurs politiques, et qui fasse preuve de responsabilité politique et éthique».