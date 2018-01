Guterres "profondément préoccupé" par les agissements du Polisario à Guerguerat

Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, a réagi samedi aux agissements du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat, près de la frontière mauritanienne.

Dans un communiqué publié ce samedi 6 janvier par Farhan Haq, porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Guterres se dit "profondément préoccupé" par les tensions dans la région de la zone tampon de Guerguerat, près de la frontière mauritanienne.

Dans ce sens, il a appelé "les parties (le Polisario et le Maroc, NDLR) à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter l'escalade des tensions".

"Le trafic civil et commercial régulier ne devrait pas être entravé et aucune mesure ne devrait être prise, ce qui pourrait constituer un changement au statu quo de la bande tampon", relève la même source.

Guterres a par ailleurs rappelé que "le retrait du Polisario de Guerguerat en avril 2017, ainsi que le retrait du Maroc de cette région ont été essentiels pour créer un environnement propice à la reprise du dialogue sous les auspices de son Envoyé personnel Horst Kohler".