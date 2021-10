Parmi les nouveaux venus, Abdellatif Ouahbi s’est vu confier le ministère de la Justice dans ce gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch. Avocat de métier, M. Ouahbi dirige depuis février 2020 le PAM (Parti Authenticité et Modernité), deuxième force politique depuis les dernières législatives. Tout comme lui, un homme du barreau aux commandes du ministère de la justice, Nabila Rmili, médecin, a été nommée à la tête du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et bien avant cette nomination, elle avait été élue à la tête de la Mairie de Casablanca au nom de son parti, le RNI, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste à la capitale économique du Royaume.

Abdellatif Miraoui, s’est vu confier le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Cet ingénieur de formation a été pendant huit ans président de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (2011-2019). Il en est de même pour Faouzi Lekjaa qui a été nommé ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget. Un département qu’il connaît bien pour avoir occupé en son sein depuis plus de 11 ans la responsabilité de Directeur du budget. Mais ce ministre délégué est plutôt connu par tous les Marocains en tant que président de la FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football).

Autre nouveau venu qui connaît bien les arcanes de son ministère Mohamed Sadiki, nommé à la tête du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Cet ingénieur d’Etat en agronomie occupait le poste de Secrétaire général de ce ministère dirigé depuis 2007 par Aziz Akhannouch.

Même cas pour Mohamed Abdeljalil, nommé ministre du Transport et de la Logistique. Un domaine qui lui est familier puisqu’il a été longtemps président du directoire de Marsa Maroc, leader national dans l’exploitation des terminaux et quais portuaires. Tout commeYounes Sekkouri, ancien député (PAM), docteur en management stratégique de l’ISCAE, nommé ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Le nouveau ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, occupait auparavant le poste de chef du cabinet du ministre sortant de l’Investissement, de l’industrie et du commerce. Cet ingénieur de l’Ecole polytechnique de Zurich, est, par ailleurs, membre de bureau exécutif de l’Alliance des économistes Istiqlaliens.