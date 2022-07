Arrivé lundi au Maroc pour une visite de travail officielle, le ministre de la Justice israélien Gideon Saar a signé une tribune dans laquelle il remercie à plusieurs reprises le roi Mohammed VI, notamment pour sa protection des traditions juives marocaines.

« Bonjour le Maroc! Le peuple juif et le Maroc, puis l’État d’Israël et le Maroc, ont des liens chaleureux et profonds », a écrit le ministre israélien de la Justice Gideon Saar, en introduction d’une tribune publiée le 25 juillet chez nos confrères de L’Observateur du Maroc et Al Ahdath Al Maghribia, juste avant de citer le roi Hassan II qui avait déclaré: « Les Juifs vivaient sur la terre bénie du Maghreb depuis des milliers d’années, même avant l’arrivée de l’Islam, d’une manière honorable et estimée ».

« En Israël, les immigrants marocains se souviennent, affectueusement, de leur histoire dans le royaume et prennent plaisir à entretenir de solides relations avec le gouvernement marocain et avec leur patrimoine singulier. Les juifs auront toujours une place dans leur cœur pour le Maroc », a estimé le responsable israélien actuellement au Maroc pour une visite de travail.

« Le Maroc restera toujours au cœur de l’histoire des immigrants juifs marocains – en Israël et dans le monde entier », a-t-il souligné.

גדעון סער במאמר בעיתון מקומי במרוקו, כותב, בין היתר: « אנו ממשיכים לקדם את שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות נגד גורמי טרור, ובעד חיזוק היציבות. הקשר שנרקם בין מערכות הביטחון הופך את האזור כולו לבטוח יותר מול איומים משותפים. ישראל ומרוקו מחויבות לקשר הזה » pic.twitter.com/LizaR51lXN — Yanir Cozin – יניר קוזין (@yanircozin) July 26, 2022

Et de rappeler qu’en 1977, le roi Hassan II avait « amené le ministre israélien de la Défense, Moshe Dayan, à rencontrer l’émissaire et conseiller personnel du président égyptien Sadate », ce qui a permis une « percée diplomatique, conduisant finalement à un contact direct entre Israël et l’Égypte, culminant avec la visite historique du président Sadate en Israël ».

Lire aussi: Deux ministres israéliens attendus au Maroc cette semaine

Dans sa tribune, Gideon Saar a aussi tenu à « remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour avoir bien voulu parrainer le processus de réorganisation des communautés juives au Maroc et pour l’inclusion des études juives dans le cursus national », mais aussi pour « avoir récemment approuvé trois nouvelles institutions visant à protéger les traditions juives marocaines, tant dans le royaume qu’à travers le monde ».

Le ministre israélien a aussi exprimé sa « gratitude » au souverain pour » avoir lancé un projet de réhabilitation pour des centaines de sites juifs à travers le royaume – une action sans précédent dans la région ».

Le responsable de l’Etat hébreu a par ailleurs assuré que « Israël tient à élargir et à approfondir » ses liens avec le Maroc « pour le bien des deux peuples – économiquement, culturellement et dans les domaines du droit, de la justice et de la sécurité ».

Selon lui, « cette amitié, enracinée dans une culture commune et la foi en les voies de la paix et de la justice, continuera à nous guider, ensemble, vers de nouveaux sommets et de plus grandes réalisations ».

Gideon Saar est arrivé au royaume le 25 juillet sur invitation de son homologue marocain Abdellatif Ouahbi. Les deux responsables vont signer un accord de coopération portant sur des aspects judiciaires dont la modernisation et la numérisation des tribunaux.

Le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, est également en visite officielle au Maroc depuis le 24 juillet.