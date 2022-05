Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président des Etats-Unis d’Amérique, Joe Biden, à la suite de la fusillade survenue dans l’une des écoles de l’Etat du Texas, qui a fait plusieurs victimes parmi les élèves innocents.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain a exprimé au président américain et, à travers lui, « aux familles éplorées et au peuple américain, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à ce drame ».

Le Roi dit implorer le seigneur « d’accorder patience et réconfort aux membres des familles des victimes et souhaitant prompt rétablissement aux blessés ».

Le Souverain dit également partager les sentiments éprouvés suite à cet incident cruel, exprimant au Président américain ses sincères sentiments de compassion et de solidarité, ainsi que l’expression de toute son affection et considération.