AbdeliIlah Benkirane a appelé le chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani à démissionner après la claque subie par leur parti hier soir.

«En tant que membre du conseil national du PJD et ex-secrétaire général du parti, et après la lourde défaite subie lors des élections régionales, je trouve qu’il est plus que nécessaire dans cette douloureuse circonstance que le chef actuel du parti assume ses responsabilités et démissionne. En attendant, le vice-président [du PJD] prendra le relais en attendant la tenue du congrès national dans les plus brefs délais», annonce l’ancien chef de gouvernement dans une lettre manuscrite postée sur sa page Facebook.

Le Parti de la justice et du développement est passé de 125 sièges à l’Assemblée sortante à 12 sièges. Une véritable claque pour le parti islamiste qui arrive très loin derrière ses principaux rivaux, le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM), tous deux de tendance libérale, et le Parti de l’Istiqlal (centre droit), avec respectivement 97, 82 et 78 (sur 395 députés).