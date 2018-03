El Othmani compte convoquer une session parlementaire extraordinaire

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a informé les présidents de plusieurs groupes parlementaires, lors d'une réunion mardi à Rabat, de l'intention du gouvernement de convoquer une session parlementaire extraordinaire en vue d'examiner des projets et textes de loi prêts ayant un impact important sur la compétitivité de l'économie nationale et la valorisation de l'élément humain.

Il s'agit notamment du projet de loi relatif au livre V du Code de commerce, du projet de loi concernant la formation continue et des propositions de loi prêtes avec lesquelles le gouvernement a déjà fait part de sa disposition d'intéragir positivement, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Cette réunion, à laquelle ont pris part le président du groupe Authenticité et modernité et le président du groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme à la Chambre des représentants, ainsi que les présidents des groupes Authenticité et modernité, Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), de l'Union l’Union marocaine du travail (UMT) et de la Confédération démocratique du travail (CDT) à la Chambre des conseillers, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la communication et de la concertation avec les groupes parlementaires de l'institution législative.