Drame de Jerada: les parlementaires du PJD veulent convoquer Rabbah et Laftit

En marge d'une une séance plénière consacrée aux réponses du Chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale du gouvernement, le groupe parlementaire du PJD a annoncé lundi avoir convoqué, Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie et des mines et Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur.

Objectif: interroger les deux ministres en commission parlementaire pour débattre du problème des mines clandestines de charbon à Jerada qui ont provoqué récemment le décès de deux personnes. Le groupe parlementaire a également appelé à la mise en place d’une mission parlementaire dans la province de Jerada afin de mettre la lumière sur les problèmes sociaux que connaissent la ville et ses mines.

A noter que la ville de Jerada vit au rythme des contestations depuis la mort vendredi dernier de deux ouvriers, Houcine et et Jedouane Dioui, respectivement âgés de 23 et 30 ans, dans l'effondrement d'une mine clandestine, dans la ville de l'Oriental.