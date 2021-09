Le chef de l’Etat sénégalais, M. Macky Sall, a nommé comme consul général de la République du Sénégal à Dakhla, M. Babou Sène lors du Conseil des ministres tenu mercredi à Dakar.

Pour rappel, le consulat général de Dakhla du Sénégal avait été ouvert en avril dernier. La cérémonie d’inauguration avait été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall.

« Ce consulat général servira à magnifier l’excellence de nos relations », sous la conduite des deux Chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, avait déclaré Mme Tall Sall, lors d’un point de presse conjoint avec M. Bourita, à l’issue de l’inauguration de cette antenne diplomatique à Dakhla.

La cheffe de la diplomatie sénégalaise a ajouté que l’ouverture du consulat général de son pays au Sahara marocain exprime non seulement la volonté d’aller plus loin dans la consolidation des liens bilatéraux, mais surtout « l’ambition que les deux Etats nourrissent depuis longtemps pour l’Afrique ».

Le président sénégalais a également nommé lors de ce Conseil M. Youssoupha Diop, nouveau Consul général de la République du Sénégal à Casablanca, en remplacement de M. Massamba Sarr, indique un communiqué de la Présidence sénégalaise rendu public à l’issue de ce conseil.