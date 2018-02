Les détails de la rencontre entre Akhannouch et le patron d'En Marche à Paris

Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, et le délégué général de «La République en Marche» (LREM-majorité présidentielle), Christophe Castaner, ont tenu, samedi, à Paris une «importante rencontre» destinée à explorer les pistes de coopération entre les deux partis, indique un communiqué du RNI.

Lors de cette rencontre, la première entre les dirigeants des deux formations politiques «que rassemble une nouvelle manière d'appréhender l’exercice politique», les deux parties ont abordé «le rôle joué par les partis politiques dans l’émergence de nouvelles tendances et la transformation des modes de gouvernances» ainsi que «les importantes transformations que connaît le champs politique», ajoute la même source.

«Le RNI a entamé une profonde transformation dans son organisation et son approche vis-à-vis des populations à la recherche d’un contrat basé sur la proximité, l’efficacité et la mise de la gouvernance à l’épreuve du résultat», souligne le communiqué publié à l’issue de la rencontre au cours de laquelle les deux parties étaient accompagnées de membres de leurs bureaux politiques, notamment pour le RNI de Mohammed Boussaid, Lamia Boutaleb, Anis Birou, Hassan Benomar, et Mustapha Baitas.

Les deux partis «ont misé sur la jeunesse et le renouveau pour incarner et porter l’esprit du renouveau et tracer les nouvelles voies», affirme la même source en faisant état de discussions, lors de la rencontre, «autour du rôle de la jeunesse et de leur présence».