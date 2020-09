Début à Bouznika du dialogue libyen

Lire aussi. Aujjar nommé président de la mission d’enquête de l’ONU sur la Libye

Pour sa part, le président de la délégation du Parlement libyen, Youssef Al-Agouri, a tenu à exprimer ses remerciements au Royaume du Maroc, à SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu’au peuple, au Parlement et au gouvernement marocains pour leur chaleureuse hospitalité, leur accueil et leur souci de déployer des efforts pour résoudre la crise libyenne. Il a également remercié tous les pays frères et amis pour leurs efforts visant à préserver la stabilité de la Libye.

« Nous promettons à notre peuple libyen que nous ferons de notre mieux pour oublier le passé, dépasser les divergences et aller vers l’édification d’un État libyen capable de mettre fin aux souffrances des Libyens, réaliser la stabilité et espérer édifier un avenir prospère », a dit M. Al-Agouri.

De son côté, le président de la délégation du Haut Conseil d’État libyen, Abdessalam Al-Safraoui, a fait part de ses remerciements et sa gratitude au Royaume du Maroc, à SM le Roi Mohammed VI, au gouvernement, au peuple et au parlement marocains pour les efforts inlassables qu’ils ont fournis et continuent de déployer pour contribuer à résoudre la crise libyenne.

« Partant de notre appréciation du rôle positif et la contribution active du Royaume du Maroc, ainsi que les efforts de tous les pays frères et amis, nous souhaitons lors de cette rencontre travailler pour sortir de la situation du blocus, reprendre le processus politique et tenir des réunions constructives avec nos partenaires du Parlement afin de parvenir à une solution consensuelle, politique et pacifique », a-t-il dit.

Dans ce sens, M. Al-Safraoui a précisé que ce n’est un secret pour personne que la Libye traverse des crises politiques, économiques, sanitaires, de services et de sécurité, et à leur tête l’épidémie de coronavirus, et d’autres crises qui affectent tous les Libyens sans exception, à l’est, à l’ouest et au sud, à la lumière de la division politique et institutionnelle.

Le Parlement libyen et le Haut Conseil d’État libyen doivent assumer leurs responsabilités pour accélérer la recherche d’une solution à ces crises, de manière à « préserver le pays de la division, protéger la voie démocratique et éviter au pays le déclenchement d’une nouvelle guerre », a-t-il conclu.