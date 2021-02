C’est fait, la RNI Academy vient d’être lancée officiellement ce 30 janvier lors d’une visioconférence organisée par le bureau politique du parti en présence de Aziz Akhannouch.

À cette occasion, les membres du bureau politique ont donné plus d’explications concernant le contenu des différents cycles de formations proposés et qui seront généralisés à l’ensemble des régions et des instances parallèles du parti.

Ainsi, la RNI Academy proposera 3 cycles: une formation dédiée aux élections législatives, une liée aux élections des Conseils régionaux et une autre traitant des élections communales en plus d’une formation commune intitulée « Parcours des indépendants ».

Le portail électronique met également à disposition des bénéficiaires un certain nombre de services tels que la bibliothèque numérique, des formations à distance, des séminaires numériques et des documents de référence, en plus d’affecter une équipe spécialisée pour suivre en permanence le parcours des participants à la formation en attribuant un numéro vert à ce processus ainsi que par e-mail.

Pour rappel, le parti du RNI a lancé ce projet avec pour objectif de former ses membres « au plus haut niveau au service de sa relation avec les citoyens », ce qui permettra aux candidats au nom du parti de la colombe de se familiariser avec « les valeurs, la référence, le positionnement du parti et son offre politique », en plus de « garantir le succès des prochaines échéances électorales et la gestion des conseils élus ».