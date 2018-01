Le Conseil des ministres prévu demain annulé (ou reporté) ?

Le Conseil des ministres que devrait présider le roi Mohammed VI demain mardi 16 janvier, annoncé ce matin par plusieurs sources médiatiques, dont H24info, a été annulé, selon une source gouvernementale.

Le Conseil prévoyait des nominations de hauts fonctionnaires de l'État et des agents d'autorité publique. La loi-cadre portant sur la réforme de l'Enseignement et l'Éducation nationale allait également être discutée lors du Conseil.

La même source n'a pas précisé les raisons de l'annulation du Conseil des ministres. Une autre source parlementaire parle d'un "simple report", sans donner la nouvelle date du Conseil.

Le Conseil des ministres devait se tenir alors qu'un remaniement ministériel est attendu depuis plusieurs mois. Quatre postes ministériels demeurent vacants au sein du gouvernement de Saâd Eddine El Othmani, suite aux limogeages royaux survenus lors du "séisme politique" d'octobre dernier. Il s'agit des ministères de la Santé et de l'Habitat (PPS), et ceux de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MP).