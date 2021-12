Lors d’un Conseil de gouvernement tenu ce jeudi 9 décembre, le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb a annoncé que le gouvernement est en cours d’étudier les modalités de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger.

A l’issue du conseil de gouvernement, réuni jeudi 9 décembre 2021, le ministre de la santé Khalid Aït Taleb est revenu sur les décisions préventives pour lutter contre la propagation du Covid-19, notamment la fermeture des frontières. Le ministre a affirmé que le rapatriement n’était pas une mince affaire et qu’il fallait tenir compte de plusieurs paramètres.

« On ne peut pas rapatrier tout le monde de la même manière. Il y a des Marocains qui se trouvent dans des pays où la situation épidémiologie est contrôlée. D’autres dans des régions où le risque est assez élevé », a-t-il expliqué.

Car le plus important, dit-il, c’est « de préserver les acquis du Royaume face à la pandémie ». Il s’agit selon le ministre « d’éviter une rechute comme ce fut le cas en été 2020 ».

Par ailleurs, M. Aït Taleb a précisé, lors de ce Conseil de gouvernement que la situation épidémiologique au Maroc demeure stable au vu des indicateurs du système de surveillance épidémiologique national.

La situation se maintient au niveau vert, marqué par la faible propagation du virus depuis cinq semaines, a expliqué M. Aït Taleb, notant que face à cette situation, plusieurs pays du monde connaissent une rechute pandémique, avec l’apparition du nouveau variant inquiétant « Omicron ».

Pour préserver les acquis engrangés par le Maroc et garantir l’efficacité et l’efficience des mesures prises, le ministre a souligné que le gouvernement exhorte les citoyens à respecter les mesures de sécurité sanitaire, dont la vaccination, notamment la 3ème dose, ainsi que les mesures de prévention, ce qui permettra, a-t-il affirmé, le retour progressif à la vie normale et la reprise de nombre d’activités économiques et sociales dans les semaines à venir.