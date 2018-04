Conseil de gouvernement: Chafik El Belghiti nommé directeur de la Caisse de compensation

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Au niveau du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil a approuvé les nominations de Abderrahman Nounah au poste de directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie de Salé (Université Mohammed V), et de Khalid Hammes et Mohamed Addou respectivement aux postes de doyens de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Salé (Université Mohammed V) et de la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger (Université Abdelmalek Essaadi).

Au ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Chafik El Belghiti a été nommé directeur de la Caisse de compensation, alors que Abdelouahed Bennacer a été désigné au poste de directeur de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP).

Avec Map