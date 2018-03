Avant son congrès national, le PPS rencontre ses militants à Agadir

Dans le cadre des préparatifs de son 10e congrès national, le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a tenu, vendredi à Agadir, une rencontre de communication avec sa section locale consacrée principalement au secteur de la santé.

Placée sous le thème: "L'amélioration des prestations de santé au coeur de l'action professionnelle du secteur", cette rencontre a été animée par le Secrétaire général du parti, Nabil Benabdellah et le membre du comité central, Anas Doukkali.

L'événement qui a vu la participation de responsables et de militants des différents secteurs du parti du Livre au niveau d'Agadir Idda Outanane, a été l'occasion pour exposer la vision de cette formation ainsi que son engagement pour plus de proximité des préoccupations sociales et pour consolider son action sur l'échiquier politique national.

L'accent a été également mis sur la nécessité pour les militants à être plus impliqués dans l'élaboration d'une stratégie permettant au parti d’améliorer son rendement, en prévision de son congrès national qui aura lieu en mai prochain, sous le thème «souffle démocratique nouveau».

S'agissant du secteur de la santé, M. Doukkali a notamment évoqué les avancées réalisées dans les différents domaines de la médecine au Maroc bien qu’il y a toujours une insuffisance des ressources humaines et des moyens ainsi que des disparités spatiales, exposant sa stratégie pour améliorer la qualité des prestations de soins et les conditions de travail des professionnels de ce secteur.

La rencontre a été l'occasion également d'évoquer les grandes lignes de la thèse du prochain congrès qui présente une vision globale ainsi que des alternatives et des recommandations aux niveaux culturel, politique, économique.