Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est en arrivé en tête des résultats de l’élection des membres du conseil communal de Casablanca, tenue mercredi, en s’assurant 41 sièges sur les 131 que compte cette instance.

Selon des données officielles, le Parti authenticité et modernité (PAM) est arrivé en deuxième place avec 26 sièges, talonné par le parti de l’Istiqlal (PI) avec 23 sièges.

Le Parti Justice et développement (PJD) a remporté 18 sièges, l’Union constitutionnelle (UC) : 11 sièges, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) : 6 sièges, le Mouvement populaire (MP) et le Front des forces démocratiques (FFD) ont remporté deux sièges chacun, alors que l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le parti Al Ahd Addimocrati ont remporté 1 siège chacun.