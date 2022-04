Les membres de la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) ont convenu de confier à l’autorité gouvernementale en charge du développement durable la préparation de la nouvelle stratégie en vue de l’adapter aux évolutions nationales et obligations internationales.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, les travaux de la Commission Nationale du Développement Durable dans sa troisième édition, tenue dans le cadre de la confirmation de l’implication du Royaume du Maroc dans une politique anticipative et volontariste visant à atteindre les objectifs de développement durable, à remplir les engagements internationaux et à mener à bien les projets de développement y afférents.

Cette réunion a été consacrée à l’examen du rapport national annuel du Haut Commissariat au Plan, ainsi qu’à l’évaluation des résultats de la stratégie nationale de développement durable et de la feuille de route à revoir conformément à la décision émise par la Commission lors de sa dernière réunion. Intervenant à l’ouverture de cette réunion,

Akhannouch a indiqué que cette rencontre se veut l’occasion de prendre connaissance des contraintes et acquis liés au développement durable, qui est considéré aujourd’hui comme l’un des piliers du nouveau modèle de développement, que le programme gouvernemental s’est engagé à mettre en œuvre, à travers l’accompagnement de la transformation de l’économie nationale, la consécration de l’État social et le développement du capital humain.

« Grâce à la politique sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume du Maroc a été parmi les pays précurseurs à avoir interagi rapidement pour juguler les effets économiques et sociaux de la pandémie de Covid-19, en adoptant très tôt un ensemble de mesures précurseurs et qualitatives », a souligné le chef du gouvernement cité par le communiqué.

Ces mesures ont permis de limiter l’aggravation de la pauvreté et de la vulnérabilité, le taux de pauvreté ayant passé de 1,7% en 2019 à 2,5% durant la période de confinement en 2020, tandis que le taux de vulnérabilité est passé de 7,3 à 8,9%, a révélé Akhannouch. En l’absence de ces mesures préventives, les taux de pauvreté et de vulnérabilité auraient atteint 11,7% et 16,7% respectivement.