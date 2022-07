Il s’agit de la première visite d’un chef d’état-major de l’armée d’Israël au Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens israélo-marocains.

En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’administration de la défense nationale, Abdeltif Loudiyi a reçu, mardi au siège de cette administration, le Général de Corps d’Armée Aviv Kohavi, Chef d’Etat-Major des Forces de Défense Israéliennes, en visite de travail au Royaume du Maroc, à la tête d’une importante délégation.

Cette visite vient consolider la coopération bilatérale engagée par la signature historique devant le Roi Mohammed VI, de l’accord tripartite Maroc-USA-Israël, le 22 décembre 2020, suivie par la signature, le 24 novembre 2021, du Mémorandum d’Entente dans le domaine de la coopération de défense par le ministre de la défense israélien et le ministre délégué chargé de l’ADN, indique un communiqué de l’État-major général des Forces Armées Royales (FAR).

IDF Chief of the General Staff LTG Aviv Kohavi was welcomed today by an honor guard at the Royal Moroccan Armed Forces (FAR) HQ in Rabat.

The honor guard was led by the Inspector General of the Royal Moroccan Armed Forces and other senior Moroccan military officials. 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/Cjnhs7gTAz

— Israel Defense Forces (@IDF) July 19, 2022