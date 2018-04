Brazzaville: Mohammed VI et Sassou N'guesso lancent les travaux de construction d'un point de débarquement aménagé

Mohammed VI et le président de la République du Congo, SEM. Denis Sassou N’Guesso, ont procédé, lundi au port de Yoro à Brazzaville, au lancement des travaux de construction d’un point de débarquement aménagé, un projet consacrant la vision royale d’une coopération Sud-Sud fondée sur l’échange de connaissances, de compétences, d’expertises et de ressources.

Nouvelle illustration des liens étroits et privilégiés qui existent entre le Maroc et le Congo, ce projet réaffirme l'ambition des deux parties de consolider leurs relations dans le domaine halieutique et de la préservation des ressources et la protection du milieu marin, de stimuler la coopération dans les différentes branches d’activité de leurs filières halieutiques, et tout particulièrement la promotion de la pêche artisanale, et d’améliorer les conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs artisans.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 30 millions de dirhams, le futur point de débarquement du port de Yoro, objet d’une convention signée ce jour devant le roi et le Président Denis Sassou N’Guesso, sera réalisé sur un terrain de 1,7 ha, avec une surface couverte de 2.250 m2, et consistera en la construction d’ouvrages de protection maritime et de superstructures liés aux activités de manutention, conditionnement, commercialisation et transformation des produits de la pêche artisanale, dont notamment une Halle au poisson pour la vente du produit halieutique débarqué, un espace de froid (chambre froide et fabrique de glace), des espaces socio-collectifs, des bureaux administratifs, 150 magasins de pêcheurs, des ateliers mécanique et de réparation des pirogues et une garderie d’enfants.

A forte portée socio-économique, ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 24mois, devra participer au redressement du secteur de la pêche artisanale, à travers l’organisation et l’encadrement de la profession, la valorisation et l'amélioration de la qualité du produit, et la promotion des conditions de vie et de travail des pêcheurs artisans (environ 500 marins pêcheurs, 600 femmes mareyeuses-grossistes et 3.000 femmes mareyeuses-détaillantes).

Il permettra également la création de nouveaux postes d'emploi, la lutte contre la pauvreté, l’optimisation des performances économiques de la pêche artisanale, l'augmentation des revenus des bénéficiaires, ainsi que l'amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques, l'objectif étant un développement humain, durable et intégré.

Des travaux symbole d'une coopération Sud-Sud

Symbole d'une coopération Sud-Sud solide, agissante et solidaire, ce projet est le fruit d’un partenariat entre, d’une part, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministère de l’Economie et des Finances et l’Agence marocaine de coopération internationale, et d’autre part le ministère d’Etat de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et le ministère des finances et du budget de la République du Congo.

Il illustre la détermination du Maroc d'accompagner le développement économique et social que connait la République du Congo, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, ainsi que sa volonté d'approfondir davantage ce type de partenariat via la diversification et l'élargissement des champs de coopération, outre la mise en œuvre d'instruments novateurs permettant au Royaume de partager avec les pays africains frères l'expertise singulière qu'il a acquise dans des secteurs porteurs de richesses et d'emplois.

À leur arrivée au site du futur point de débarquement, le roi et le président Denis Sassou N’Guesso ont été salués par des officiels congolais, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que des cadres dudit ministère.

Un accueil populaire des plus chaleureux a été réservé aux deux Chefs d’Etat par la population locale, venue acclamer le souverain et le président Denis Sassou N’Guesso et saluer la fraternité et l’amitié maroco-congolaise.