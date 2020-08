Benchaâboun annonce la mise en place d’un pacte pour la relance économique et l’emploi

Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun, a annoncé, mardi, la mise en place d’un pacte pour la relance économique et l’emploi qui comprend des mesures transverses tout en tenant compte des spécificités sectorielles.

Ce pacte, qui sera le fruit d’une ambition commune et partagée par l’ensemble des parties prenantes (Etat et partenaires sociaux et économiques), et le contrat programme relatif à la relance du secteur touristique seront signés courant cette semaine, a fait savoir M. Benchaâboun qui s’exprimait lors d’une conférence de presse sur l’opérationnalisation des Hautes Orientations royales contenues dans le discours du Trône.

Il a, dans ce sens, expliqué que les mesures sectorielles spécifiques, concernant en particulier les secteurs les plus touchés par la crise, feront l’objet de contrats et de conventions qui seront signés avec les fédérations concernées (Contrat-programme 2020–2022 relatif à la relance du secteur touristique en phase post-covid-19).

M. Benchaâboun a également précisé que les 120 milliards de dirhams (MDH) qui vont être injectés dans l’économie nationale seront répartis sur les crédits garantis par l’Etat (75 MMDH) et le Fonds d’investissement stratégique (45 MMDH).

Il a, à cet égard, souligné que conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi organique N° 130-13 relative à la loi de finances, de l’article 29 de la loi des finances 2020, et de l’article 25 du décret 2.15.426 portant élaboration et application des lois des finances, il sera procédé à la création d’un Compte d’Affectation Spéciale dédié intitulé « Fonds d’Investissement Stratégique ».

Ce décret sera présenté pour approbation au prochain Conseil de gouvernement, a indiqué le ministre, ajoutant que ce fonds aura une mission d’appui aux activités de production, d’accompagnement et de financement des grands projets d’investissement public-privé.