Le chef du gouvernement s’est réuni mardi avec les secrétaires généraux et représentants des principaux partis de l’opposition.

« La rencontre qui m’a réuni aujourd’hui, avec les secrétaires généraux et les représentants des partis d’opposition, a été l’occasion d’évoquer la situation économique et sociale de notre pays, et d’étudier les grandes lignes du projet de loi de finances 2023, qui comporte des mesures concrètes qui consolident les fondements de l’État social », a fait savoir Aziz Akhannouch, à l’issue de la réunion tenue mardi.

Etaient présents: Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohand Laenser, secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Driss Lachgar, premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et Jamaâ Moatassim, secrétaire général-adjoint du Parti de la justice et du développement (PJD), son secrétaire général Abdelilah Benkirane s’étant absenté.

شكل اللقاء الذي جمعني هذا اليوم، مع السادة الأمناء العامين وممثلي أحزاب المعارضة، مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية.1/3 pic.twitter.com/zJg4huKQwX — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) October 25, 2022

Selon le chef du gouvernement, la réunion « a également été l’occasion de faire le point sur le travail du gouvernement au cours de la première année de son mandat et de discuter avec les responsables et les représentants de ces partis de leurs préoccupations concernant les priorités économiques, sociales et des droits de l’Homme ».

« Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée dans une ambiance positive marquée par le respect mutuel, nous avons convenu de renouveler la rencontre, pour parler de sujets particuliers ou généraux, dans l’intérêt du pays et des citoyens », a-t-il ajouté.

D’autres petits partis d’opposition n’ont pas assisté à cette réunion, à l’instar du Parti socialiste unifié (PSU) de Nabila Mounib.